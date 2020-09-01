على المرجيحة.. أحدث إطلالة لـ ميريام فارس على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام " , صورة لها من على الارجوحة.
وكتبت ميريام فارس على الصورة " لا تتخلى أبدًا عن الاعتقاد بأن هناك أملًا لأيام أفضل قادمة ????✨"
يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.
وأحييت مريام فارس حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.
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