يا بخته شافها عن قرب ولمسها.. تعليق أنغام على زيارة ماكرون لـ فيروز.. شاهد

علقت الفنانة أنغام على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها، عبر حسابها على "انستجرام"



ونشرت انغام صورة من الزيارة وعلقت على قائلة : " يا بخته شافها عن قرب ولمسها #فيروز الحلم ♥️"

ونشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.



وكان ماكرون قد توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".



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والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".



ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.



يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.