نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأصفر.. ميرنا جميل تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا، بالصورة بإطلالة جذابة ورائعة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلاً، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها، وعلقت على الصورة قائله: مشاعر جيدة.

والجدير ذكره أن آخر أعمال ميرنا جميل مسلسل "جمجوم وبم والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، والعديد من ضوف الشرف منهم شيماء سيف، هلا السعيد، محمد ثروت، رجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

