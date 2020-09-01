نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي برفقة زوجته في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت رندا رياض، متابعيها بصور جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصور برفقة زوجها الفنان محمد الشرنوبي، وعلقت قائله :my cherry on top.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور راندا رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله ربنا يحفظكم".

يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.