نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي برفقة زوجته في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" في المقال التالي
وظهرت بالصور برفقة زوجها الفنان محمد الشرنوبي، وعلقت قائله :my cherry on top.
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور راندا رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله ربنا يحفظكم".
يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.
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