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محمد الشرنوبي برفقة زوجته في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي برفقة زوجته في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت رندا رياض، متابعيها بصور جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصور برفقة زوجها الفنان محمد الشرنوبي، وعلقت قائله :my cherry on top.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور راندا رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله ربنا يحفظكم".

يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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