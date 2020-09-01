نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. عمر السعيد يعرب عن حبه الشديد للبنان ويشيد بأهلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان عمر السعيد، عن حبه الشديد للبنان، وذلك من خلال نشر صورة العلم اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب عمر: "من قلبي سلاما لكم جميعاً.. من قلبي حب لمدينة عظيمة وشعب جميل.. حب إلي وطنا الغالي علي كل عربي.. وطن سنقف جميعاً معه في الضراء قبل السراء".

وتابع قوله: "في زياتي هذه المرة والتي امتدت لأيام طويلة رأيت شعباً عبر الشعب وظروف غير الظروف ، حقاً قد اختفت البسمة والتفائل بالمستقبل ، ولكن لم يختفي الذوق والكرم والأدب والإحتواء للغير".

وأنهي حديثه قائلاً: "دمتم عظماء وسينتصر حلمكم بالمستقبل وستبتسم جميلة بلاد الشام وحسناء جميلة العرب مرة أخري، دمتي ست الدنيا، دمتي جميلة يا لبنان بحبك".