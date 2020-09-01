نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريباً.. دنيا ماهر ضيفة برنامج "معكم مني الشاذلي" في المقال التالي
حيث قامت مني الشاذلي، بنشر فيديو للفنانة دنيا ماهر، وهي تمازح أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، وعلقت قائله: "نجلاء هتتهور وهتعملها بجد ولا ايه.. قريباً في معكم مني الشاذلي".
ومن المتوقع أن تتحدث دنيا عن نجاح مسلسل "بـ100 وش"، وأعمالها المقبلة.
يشار أن دنيا ماهر تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "النمس والانس" والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
يذكر أن آخر اعمال دنيا ماهر، مسلسل "بـ100وش" وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.
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