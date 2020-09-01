العثور على الرسم الأصلي لغلاف ألبوم “التنين الأزرق”

باريس ـ العمانية:

أعلنت دار بيع المزادات العلنية “آرتكيريال” في باريس عن عثورها على الرسم الأصلي لغلاف ألبوم “التنين الأزرق” بعد أكثر من 80 سنة من اختفائه، وسيتم عرض هذا العمل الذي أنجزه مؤلف الرسوم المتحركة البلجيكي “جورج ريمي” المعروف بـ”هيرجي” للبيع بثمن يقدر بين مليونين وثلاثة ملايين يورو، وتعود أهمية هذا الرسم الذي نُفذ في عام 1936، إلى أنه رُفض من طرف الناشر “لويس كاسترمان”، لأن إعادة إنتاج ألوانه الأربعة كانت مكلفة جدًا في تلك الفترة، وكذلك لاختفاء الرسم لأكثر من ثمانية عقود، وكان “هيرجي” (1907-1983) قد منحَ الرسمَ الشهير إلى ابن “لويس كاسترمان”، الذي احتفظ به بعدما طواه بعناية ست مرات، ويوجد الرسم الذي أُنجز بالحبر الصيني والألوان المائية والغواش، في وضعية حفظ ممتازة، لأنه لم يرَ النور منذ حفظه.

وينظر المراقبون بشغف إلى نتيجة بيع الرسم وإمكانية تحقيق رقم قياسي جديد مقارنة بصفحات غلاف ألبومات الرسوم المتحركة “تينتين” المنجزة من طرف “هيرجي”. وقد بلغت مبيعات تلك الصفحات بين عامي 1937 و1958 زهاء مليونين ونصف المليون يورو.

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