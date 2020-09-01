«الثقافة والرياضة والشباب» تقيم حلقة عمل حول «الكتلة والتجسيد… البورتريه»

قدمها سعيد الرويضي مسقط ـ «الوطن»:

قدم الفنان التشكيلي سعيد الرويضي مساء أمس الأول حلقة عمل فنية تشكيلية تفاعلية بعنوان (الكتلة والتجسيد… البورتريه) عبر الاتصال المرئي حيث أقامت الفعالية وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية. وتناول الرويضي خلال الحلقة عددًا من المحاور أبرزها كيفية الارتقاء وصقل المواهب الشابة في مجالي الرسم والتصوير الضوئي، والتعريف بـ”الكتلة والتشريح والتشخيص، وكيفية استخدام الإضاءة الساقطة على الكتل في “الأجسام الدائرية والبيضاوية” من خلال تطبيق المحور في لوحة فنية تجسد مجموعة من الأحجار”.

حيث عرّف الرويضي بشكل مفصل الكتل الدائرة والضوئية ومدى تساقط مصادر الضوء وكيفية صناعتها للطاقة وتحويلها لمجسم يبرز أمام العين من خلال إيجاد علاقة بين شكل الكتلة والإضاءة. إضافة إلى ذلك قدم الرويضي تعريف التشريح وجمع المعلومات عن الكتلة بهدف إيصال الفكرة الرئيسية للفنان بحيث يجسد تلك الكتلة ويتعامل معها حتى يستطيع امتلاكها، كما تم في الحلقة العمل على توضيح تلك العلاقات على مجموعة من الحجارة حيث تم إضافة تكوين عشوائي لها ومحاولة اعادتها للحياة لتمكن المتلقي من استشعار تلك الكتل وكانها موجودة واقعا. كما قدم الرويضي في حلقة العمل شرحا مفصلا حول إسقاط تلك الكتل على البورتريه حيث قام برسم صورة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كمثال جسد من خلاله استخدام تجسيد الكتلة الدائرية من خلال حركة العضلات بحيث تصل للمتلقي بطريقة يستشعرها جميع الأشخاص ويشعر من خلالها جهد الفنان في تقديم اللوحة.

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