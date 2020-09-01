حنان المعشرية توثق حياة الناس وتبرز العادات والتقاليد العمانية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

توثق عدسة المصورة حنان بنت محمد المعشرية حياة الناس ولحظاتهم الجميلة والعزيزة على قلوبهم، حيث تعتبر ان مفهوم التصوير في حياتها عالم للغرابة والجمال .. حطت رحال مصورتنا في العديد من الأماكن، والتقطت العديد من الصور الضوئية للصغار والكبار، وقامت بمشاركة الناس بالصورة في المناسبات الوطنية والاجتماعية، وأيضا ساهمت المصورة بتقديم العادات والتقاليد العمانية سواء عن طريق المعارض والمسابقات التي تشارك بها، أو عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.

المعشرية عضو في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي منذ عام 2017م وبرصيدها عدد كبير من المشاركات والانجازات المحلية، وتأتي أهم مشاركاتها في عدد من نسخ معرض المصورات العمانيات ومشاركات أخرى في معارض مختلفة ، وحصدت المركز الأول في مسابقة فريق نخل للتصوير الضوئي، وفي عام 2019م فازت بالمركز الثالث في مسابقة عيد الأضحى بتنظيم فريق الرستاق للتصوير الضوئي.

وحول عالم التصوير قالت المعشرية : التصوير لغة لا يفهمها إلا من يستشعر معاني وتفاصيل الحياة، وتصوير حياة الناس مفهوم يمنح المصور توسعهة لمداركه الفنية ، ويستمتع بمكنونات الحياة ، ويمنحه شعور فهم الآخر من خلال ابتسامته ، نظرته ، تعامله ، فهو من خلال فهمه لمشاعر الناس ، يترجم تلك المشاعر بالصور الفنية ويبعث المصور رسالة سامية وهادفة بالضوء.

وأضافت : تصوير حياة الناس هو الأقرب دائما لقلبي، أستمتع عندما أقوم بتسخير عدستي لتصوير الوجوه وتدهشني إبتسامة الأطفال المغلفة بالعفوية وبالبشاشة الدائمة وأعيش الفرحة عندما أقوم بتصوير كبار السن حيث أجد بملامحهم حكايا من الزمن الجميل وتشدني تجاعيد الزمن على وجوههم، هنا أجد مكنونا جميلا ورائعا ، ومن الجميل أن ألتقط صورا لهم تعبر عن خلجات صدورهم المفعمة بالحب والجمال.

المصورة حنان المعشرية قامت بزيارة العديد من المتاحف والقلاع والحصون العمانية وقامت أيضا بتوثيق مجموعة من الأماكن السياحية لتكون عدستها مرشدا سياحيا ينقل جماليات السلطنة عبر منصات التواصل الإجتماعي.