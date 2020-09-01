بهذه الكلمات.. أحمد التهامي يبعث رسالة تفاؤل لجمهوره

وظهر التهامي، بالصور علي قمة مكان مرتفع ويبعث رسالة تفاؤل لمحبيه وعلق قائلاً: "الوصول للقمة سهل لكن الصعب هو الثبات علي القمة، توكل علي الله وتفائل بالخير".
وفي سياق منفصل ينتظر الفنان أحمد التهامى عرض فيلمه الجديد" زنزانة 7"، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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