نجوى كرم تتحدث عن تكريم الرئيس الفرنسي لفيروز

غردت الفنانة نجوى كرم، متحدثة عن تكريم الرئيس الفرنسي ماركون، للمطربة اللبنانبة فيروز وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "كرم" قائله: "السيدة فيروز هي الحقيقة التي خيرت عن حضارة لبنان وصورتو الحقيقية حتى صارت مساحتو وسع الدني". يذكر أن الرئيس الفرنسي قد قام بزيارة المطربة اللبنانية فيروز وذلك أثناء زيارته للبنان وكان قد جهز لذلك عقب مجيئه لبنان.

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