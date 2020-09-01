نجوى كرم تتحدث عن تكريم الرئيس الفرنسي لفيروز

وكتبت "كرم" قائله: "السيدة فيروز هي الحقيقة التي خيرت عن حضارة لبنان وصورتو الحقيقية حتى صارت مساحتو وسع الدني".
يذكر أن الرئيس الفرنسي قد قام بزيارة المطربة اللبنانية فيروز وذلك أثناء زيارته للبنان وكان قد جهز لذلك عقب مجيئه لبنان.
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