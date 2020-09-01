لطيفة ضيفة بوسي شلبي في برنامج "أسرار النجوم"

تحل اليوم المطربة التونسية لطيفة، ضيفة الإعلامية بوسي شلبي في برنامجها الشهير "أسرار النجوم"، المذاع علي قناة المحور.

ونشرت لطيفة، فيديو عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت: "استنوني مع حبيبتي بوسي شلبي في برنامجها "أسرار النجوم" اليوم الساعة العاشرة والنصف علي قناة المحور".

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.