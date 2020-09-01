حكاية أغنية.. "عيد ميلاد أبو الفصاد" رائعة "بابا شارو" التي أصبحت أيقونة

حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أهم الأوبريتات الغنائية وتٌعبر عن أعياد الميلاد، وأصبحت أيقونة توارثها جيل إلى جيل وهي "عيد ميلاد أبو الفصاد".



بدأت الحكاية بصوته القريب من القلب، مصاحبًا فيه شقيق زوجته الفنان فؤاد المهندس، والإعلامية آمال فهمي.



أوبريت "أبو الفصاد" يعود إنتاجه إلى الستينات إلا أنها تعتبر الراعي الرسمي لأعياد الميلاد، وحققت نجاحًا مدويًا.



ونشرت قناة ماسبيرو زمان على اليوتيوب مؤخرًا فيديو نادر لأوبريت "أبو الفصاد" بصوت الإذاعي الراحل محمود شعبان أو "بابا شارو".



وظهر في الفيديو مجموعة من الأطفال بملابس الطيور والحيوانات يرقصون على كلمات الأوبريت الذي كتبه ولحنه إبراهيم جكله، ومن ضمن النجوم الذين شاركوا بالأداء الصوتي في الأوبريت عملاق الكوميديا فؤاد المهندس الذي قام بدور "البغبغان" وقدم المقطع الذى يقول "أنا مش رايحة أغشك بغبغان كبير.. يا مولود فى عشك مفطوم على الشعير..اسمك سهل جدا..على بق الأولاد..فليحيا أبو الفصاد".



أما الإذاعية الكبيرة أمال فهمي، فشاركت بدور "السمان"..لتدخل بعدها روحية سليمان بمقطع يقول "أنا الكروان بنادى وبقول للطيور يوم مبروك ونادي عيدك يا عصفور وبلونك الرمادي تنزل على البحور إن شالله بعودة ونيجي في الميعاد فليحيا أبو فصاد".