مينا عياد يروي كواليس صناعة "يا بيروت مصر جمبك"

وتابع "مينا":" ولم يقع أثر هذا الحادث الأليم في نفوس اللبنانيين فقط بل أحدث حزن عميق في نفس كل عربي، وعبرت عن حزني وتضامني من خلال أغنية "يا بيروت مصر جمبك" وفور انتهائي من كتابتها وتلحينها تواصلت مع مهندس الصوت والموزع جورج يعقوب، والمايسترو جورج قلته الذي تولى عزف البيانو، وتحمسوا كثيرا للفكرة ولم يترددو في إنجازها تعبيرا عن حبنا وتضامننا مع لبنان العزيزة".
أغنية "يا بيروت مصر جمبك" من كلمات وألحان مينا عياد، هندسة صوت جورج يعقوب، بيانو المايسترو جورج قلته.
يذكر أن مينا عياد طرح مؤخرا أغنية "مش عيب الاختلاف" من كلمات وألحان مينا عياد، توزيع عمر غالب، ميكس وماستر جورج يعقوب، إشراف فني وتسجيل مي محمد، بيز جيتار جورج يعقوب، تصوير بوستر "Mick Lowry"، إنتاج فني " Queen Media Production".
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