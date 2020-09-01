بعد أصالة نصري ..محمد رشاد يثير الجدل بكلمات أغنيته فهل قصد بها طليقته

يبدو بأن ملامح الحياة الشخصية للنجوم وتجاربهم العاطفية اختار البعض ترجمتها من خلال أحدث أغنياتهم، فبعد أن اعلنت أصالة نصري عن انطلاقتها بكتابة بعض الأغاني لألبومها والتي استهلتها بعبارة "الخيانة عندك وراثة"، أطلق الفنان محمد رشاد أغنية بعنوان " في غيابه تمام" وذلك عقب أسابيع قليلة من طلاقه من مي حلمي.

محمد رشاد يطرح أغنية "في غيابه تمام"

محمد رشاد إذا طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "في غيابه تمام" عبر قناته على اليوتيوب والتي يقول مطلعها لق «رشاد»: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام قال هاينسى طلع ده كله كلام" وهو التعليق الذي نشره ايضا على انستغرام ترويجاً لأغنيته الجديدة.

وتعتبر هذه أول أغنية لمحمد رشاد بعد انفصاله عن الاعلامية مي حلمي قبل أسابيع ماضية فيما ربط رواط السوشيال ميديا بين كلمات الأغنيات وبين قصة انفصاله عن زوجته معتبرين بأنها كلمات الأغنية موجهة لها بين رأى البعض بأنه ليس بالضرورة أن تكون الأغنية موجهة لزوجته بكونه فنان يختار مختلف المواضيع في أغانيه.

"في غيابه تمام" من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، ومهندس صوت مصطفى رؤوف.

يشار الى أن قصة انفصال مي حلمي عن محمد رشاد، أثارت اهتمام الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب مرور عام على زواجهما الذي اتسم بالكثير من المطبات والخلافات الشائكة.

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أصالة نصري "الخيانة عندك وراثة"

أصالة نصري بدورها أثارت الشكوك بتوجيه رسالة غير مباشرة لطليقها المخرج طارق عريان بعدما أعلنت رغبتها في تقليد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله عن طريق كتابة بعض الكلمات والأبيات الشعرية من أغنيات ألبومهت المقرر طرحه قريباً قائلة: "قررت أقلده وأعمل مثل ما عم يعمل".

وأفصحت أصالة نصري عن جزء من كلمات أغنيتها الجديدة التي ستكتبها وتضمنت التالي :" الخيانة شكلها عندك وراثة وأنا طلّقت غرامك بالثلاثة.. يوم لي"، وسرعان ما ربط الجمهور كلمات الأغنية بواقعة انفصالها مع المخرج طارق العريان خاصة بعد تحدث تقارير صحافية عن أن انفصالهما سببه خيانة طارق العريان لها مع ممثلة شابة.

وكانت أصالة نصري تحدثت في مداخلة تلفزيونية عن رأيها بالزواج مجددا قائلة " "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، دوت الخليج صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبي مغلق بالضبة والمفتاح، قلبى تعبان قلبي مقهور، قلبي مش صحي، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللي بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".

ثم صدمت أصالة جمهورها بقولها انها "خاطبة حالها"، وقالت "أنا خاطبة حالي في الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتي ميرال اشتريت خاتم خطوبة لي، خاتم معمول من قلوب محطمة".