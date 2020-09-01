المشاهير يحتفلون بأغنية عبد المجيد عبد الله الجديدة "ما كان هذا حب"..استمعوا إليها

طرح النجم السعودي عبد المجيد عبد الله أحدث أغنياته المنتظرة وهي "ما كان هذا حب"، اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق ديزر، ومن المقرر طرحها خلال ساعات قليلة عبر قناة روتانا على يوتيوب.

عبد المجيد عبد الله يطرح أحدث أغنياته

أغنية "ما كان هذا حب" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي، ويقول مطلع الأغنية: "أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي..أجـل كل الحقيقة كذب قصّة عشتها لحالي"، وحرص عدد كبير من جمهور النجم السعودي على تداول الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعبير عن إعجابهم بها، كما نشر حساب برنامج ET بالعربي الأغنية كاملة على انستجرام

المشاهير يحتفلون بأغنية "ما كان هذا حب"

من جانبه شوق عبد المجيد عبد الله الجمهور، بالكشف عن كلمات مقطع من الأغنية الجديدة، وطالب الجمهور بالاستماع لها عند طرحها، فكتب تعليقًا على الصورة التي نشرها على تويتر وتضم تفاصيل الأغنية: "خـذاني الحـلم غـرّر بي وصدّقته.. ظلمتك وانظلمت وفاتني وفاتك".

وحرص أيضًا عدد من المشاهير على تهنئة عبد المجيد عبد الله بأغنيته الجديدة، ومن بينهم الإعلامي الكويتي حمد العلي الشهير بـ حمد قلم، بالإضافة إلى الإذاعي علي نجم وغيرهما، وذلك من خلال نشر جزء من كلمات الأغنية الجديدة عبر حساباتهم.

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أحدث أعمال عبد المجيد عبد الله

الجدير بالذكر أن الفنان القدير قد طرح مؤخرًا أيضًا كليب أغنيته الجديدة "هانت عليك"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات رحاب وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، ومن المقرر أن يطرح عبد المجيد عبد الله أحدث ألبوماته قريبًا، والذي يتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.