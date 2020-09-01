نجل تيم حسن يكشف كواليس لقائه بـ كيفين هارت ويُغضب الجمهور لعدم معرفته باللغة العربية..فيديو

حلت الفنانة السورية ديمة بياعة ضيفة على برنامج "MBC Trending" الذي يعرض على شاشة MBC 4، وذلك عبر تطبيق سكايب، كما ظهر نجلها ورد تيم حسن، معها في اللقاء ليتحدث عن كواليس تحقيق حلمه وكونه أصبح أحد المتأهلين الخمسة للمرحلة النهائية من الحملة العالمية "مارس شوت" التي أطلقت بالتعاون مع نجم الكوميديا العالمي، كيفين هارت، لتحقيق أحلام الناس التي تخدم البشرية، اقتداءً بنجاح حلم مشروع دولة الإمارات لاكتشاف المريخ عبر "مسبار الأمل".

تيم حسن يكشف كواليس لقائه بـ كيفين هارت

وأكد نجل تيم حسن وديمة بياعة على سعادته بخوض تلك التجربة المميزة واشتراكه في مسابقة عالمية مهمة، واختياره للمرحلة النهائية، لافتًا إلى أن التجربة مختلفة وجديدة عليه تمامًا كما أنها ستعطيه خبرة كبيرة فيما يفعله مستقبلًا.

وعن كواليس لقائه عن بعد مع النجم العالمي كيفن هارت، أوضح ورد أن اللقاء اتسم بالتلقائية والأريحية، وأنهما كانا يتعاملان كصديقين، وكشف أنه في بداية اللقاء أوضح له أن والدته -ديمة بياعة- ممثلة، وتمنى منه أن يتعاونان في عمل فني مستقبلًا، وهو ما رحب به النجم العالمي بحسب قوله، لكنه سأله وقتها عن ما إذا كانت هذه أمنيته الوحيدة أم لا، ليجيب ورد عليه بأن لديه العديد من الأمنيات وهذه إحداها.

علاقة ورد بوالده تيم حسن

كما تحدث نجل الفنان تيم حسن عن علاقته بوالده، وأكد أنها جيدة جدًا، حيث أنه الداعم الأكبر له، هو ووالدته، ودائمًا ما يساعده في كافة الأشياء التي تخصه، ويحاول طوال الوقت إهدائه بعض الأشياء الهامة التي تساهم في تكوين شخصيته، كالكتب مثلا.

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انتقادات حادة لنجل تيم حسن بسبب اللغة الإنجليزية

وبالرغم من إعجاب قطاع كبير من الجمهور بطموح ورد، إلا أن اللقاء الذي شهد أحدث ظهور له، نال انتقادات عديدة بسبب عدم قدرة ورد على التحدث بالعربية، فظل يتحدث الإنجليزية طوال اللقاء مؤكدًا أنه يستطيع فهم العربية لكنه لا يتحدثها، وهو ما اعتبره الجمهور ليس بالأمر الجيد خاصة وأنه يعيش في العالم العربي لوالدين عربيين، فمن الطبيعي أن يتكلم بلغته الأم.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من النجوم قد دعموا ورد تيم حسن وطالبوا متابعيهم بالتصويت له في المسابقة من أجل الفوز بها وتحقيق حلمه بأن يصبح فيزيائيًا فلكيًا ويكون قادرًا على تبادل الأفكار مع أذكى العقول في العالم، بالإضافة إلى أمنيته بوضع بصمته في تشكيل المستقبل من خلال اكتشاف كواكب أخرى، كذلك عبر عن رغبته بالدراسة في جامعة مهمة ومرموقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي، ومن بين هؤلاء الفنان قصي خولي والإعلامية وفاء الكيلاني والدة زوجه.