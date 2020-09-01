بينهن غدير السبتي والهام الفضالة ..3 تصريحات مثيرة للجدل لنجمات الخليج بيوم واحد

غدير السبتي والهام الفضالة وزهرة عرفات، ثلاثة نجمات خليجيات أثرن الجدل بتصريحات مختلفة لهن عبر السوشيال ميديا في يوم واحد، فيما لاحقت احداهن اتهامات الجمهور لها بالغرور ...فما التغريدات التي أطلقوها في الساعات الماضية لتثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟.

الهام الفضالة متهمة بالغرور

النجمة الكويتية إلهام الفضالة اتهمها الجمهور بالغرور وعدم الثقة بالنفس بعد تناقل فيديو لها ظهرت فيه وهي تتحدث عن رأي الأجانب في اطلالاتها والمديح الذي تلقته من إحداهن حيث قالت :""جاءتني واحدة أجنبية حامل علشان تقول لي إنت فنانة؟ انا أشوفك في نتفلكس.. اشوف مجوهراتك واحب لبسك وستايلك.. حتى الأجانب يعجبهم ستايلي شوفتو؟".

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غدير السبتي ترد على التنمر ضدها

الفنانة غدير السبتي تعرضت للتنمر من إحدى متابعاتها بعد نشرها لأحدث اطلالة لها باللون الأبيض فكتبت لها إحداهن عبر السوشيال ميديا :"عجوز النار تدلع"، لترد عليها غدير وتلقنها درساً وتقول لها :"انشالله تصيرين بعمري وتكونين ناااار متلي بجمالي وجسمي وثقافتي وشهادتي وثقافتي".

ولاقى رد غدير السبتي اعجاب جمهورها خاصة بعد موجة التنمر التي يتعرض لها العديد من النجمات بسبب تقدمهن بالعمر والسخرية من اطلالاتهن بهذه السن.

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زهرة عرفات تدافع عن الوسط الفني

الفنانة زهرة عرفات شنت هجوما على كل من يصدر أحكاما سلبية على الوسط الفني بناء على بعض النماذج القليلة السيئة، وكتبت سلسلة تغريدات لها عبر تويتر وجاء في إحداها :"ليش ناس تنتفض لوجود نموذج سيء او فاسد في الدراما !! شي طبيعي واتوقع على الاقل في احدهم في محيطك !! النموذج السيء في الدراما مو معناته ان المجتمع او المجال اللي هو فيه سيء !! مثل الوسط الفني ليس الجميع سيئون وجه مبتسم مع نظارة شمسيةأيدٍ مطوية".

ورفضت زهرة عرفات مفهوم التعميم قائلة :"لازم نفهم ان دائما سواء في واقعنا او الدراما التعميم لغة الجهلاء .. صرنا مانقدر نقدم نموذج سيء او فاسد !! تقديمه للاصلاح والقاء الضوء ويمكن يكون في حلول !! ليش البعض يحسسنا ان الفاسد او السيء من كوكب اخر!".

ودعت الجمهور الى عدم تشويه صورة الفنانين جراء نموذج واحد او أكثر من الشخصيات "غير السوية"، وتابعت قائلة :"تخيلوا العمل الدرامي فيه من شخصية ؟! خل نقول ٣٠ شخصية .. منهم ١ او ٣ شخصيات تكون غير سوية والباقي طبيعين !! وهالشي طبيعي جداا .. ليش نركز ان احنا نشوه المجتمع لان ذكرنا من خلال قصة فيها شخص واحد سيء !!! حبايبي خل نكون واعين ونميز بعقل ومنطق ومانكرر كلام وشعارات زرعها البعض ..".

كما استغربت انتقادات بعض الجمهور للفنانين الذين يختفون قليلا عن السوشيال ميديا ويصفونهم بأن "سوقهم توقف"، فتوجهت لهولاء قائلة :"البعض لما تبتعد عن الاضواء بإرادتك وانت تقوم بدورك كفنان يعتبرونك "طاح سوقك" !! غريب !! هل لازم استعرض ٢٤ ساعة في السوشال ميديا علشان اكون فنان جيد؟ مايكفي اقدم ادوار جيدة تشوفونها على الشاشة الصغيرة وان شاءالله الكبيرة وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمةوجه ذكيمجرد سؤال؟ ابي رايكم".