"رمز السمو والوسام يتشرف بكِ..ردود أفعال المشاهير بعد تكريم الرئيس الفرنسي للسيدة فيروز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، الثلاثاء، بصور السيدة فيروز خلال لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان مساء أمس، في منزلها، والذي يعد ذلك أحدث ظهور لها منذ فترة طويلة.

وحرص عدد كبير من محبيها سواء من الجمهور أو نجوم الفن، على تداول صورها التي توثق أحدث ظهور لها بعد غياب، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن سعادتهم برؤيتها مجددًا، حيث لازالت تتمتع بجمالها وبهجتها وطلتها الخاطفة للأنظار كما دوت الخليج.

هيفاء وهبي ونجوى كرم

من أبرز النجوم الذين علقوا على الزيارة ونشروا صور النجمة اللبنانية، كانت الفنانة هيفاء وهبي التي نشرت الصور وكتبت عبر حسابها على تويتر: "فيروزنا" وأرفقت التغريدة برسوم تعبيرية عبارة عن قلوب، وعلم لبنان.

الفنانة اللبنانية نجوى كرم نشرت أيضًا صورة للسيدة فيروز عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: "السيدة فيروز دوت الخليج الحقيقة اللي خبّرت عن حضارة لبنان وصورته الحقيقية حتى صارت مساحته وسع الدّني".

عاصي الحلاني ونيشان

فيما عبر النجم اللبناني عاصي الحلاني عن فخره ايضًا بزيارة الرئيس الفرنسي الخاصة إلى فيروز، ونشر صور اللقاء وكتب: "أيقونة لبنان السيدة فيروز.. أثناء اللقاء مع ماكرون"، بينما استعان الإعلامي نيشان بمقطع من إحدى أغاني النجمة الكبيرة في تعليقه على أحدث صورها فكتب: "أنا حَبَّيتك حَبَّيتك.. أنا حَبَّيتك حَبَّيتك".

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نوال الكويتية ومحمد محسن

النجمة الكبيرة نوال الكويتية عبرت أيضًا عن مدى سعادتها الكبيرة بأحدث ظهور للسيدة فيروز وتكريمها من الرئيس الفرنسي ماكرون، وإهدائها وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي، حيث كتبت: "زاد الوسام جمالاً وقيمة بك يا جوهرة لبنان الحبيب.. فيروز".

الفنان المصري محمد محسن نشر صورة لفيروز وعلق عليها قائلًا: "يا جمالك يا ست الناس كلها يا فيروز.. رمز الجمال والسمو والرقي والبساطة، يتزين وسام جوقة الشرف -وهو أرفع وسام فرنسي- بوجوده على صدرها.. دي الحقيقة والواقع والوسام الحقيقي ناله ماكرون بزيارته لجارة القمر محبوبة العرب الكُبرى اللي ألغت خانة الديانة واعتبارات التمييز من حياتنا".

كارول سماحة ومصطفى الأغا

أما الفنانة كارول سماحة كتبت عبر تويتر أيضًا: "فيروز رمز وليست مجرد مطربة.. شو لفتني بساطة هالبيت بروحه اللبنانية.. شو حقيقي وشو بيشبه بيت الضيعة اللبنانية.. لا مظاهر ولا ماركات.. لا ألقاب.. ببساطة دوت الخليج علم لبنان".

من جانبه نشر الإعلامي مصطفى الأغا صورًا من اللقاء أيضًا وقال في تعليقه: "عندما يأتيك التكريم.. من الخارج ويأتيك إلى وسط بيتك لأنك بكل بساطة تاريخ وعراقة وعلامة فارقة".