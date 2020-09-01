نجمات تلقين هدايا خيالية من أزواجهن ..ياسمين صبري ليست الوحيدة

ياسمين صبري لم تكن الفنانة الوحيدة التي تلقت هدية فاخرة وخيالية من زوجها تعبيرا عن حبه وتدليله لها، انما سبقها الى ذلك العديد من النجمات اللواتي استعرضن الهدايا الثمينة من أزواجهن وأثرن الجدل الكبير بين الجمهور بسبب الثمن الباهظ للهذه الهدايا.

نستعرض معكم أبرز النجمات اللواتي تلقين هدايا خيالية من أزواجهن وآخرهن ياسمين صبري:

ياسمين صبري تتلقى سيارة فاخرة

النجمة المصرية ياسمين صبري تلقت قبل أيام ماضية هدية بسعر خيالي من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي أهداها سيارة من طراز "رولز رويس 2020" وسجّلها باسمها في دائرة الجمارك في مدينة الإسكندرية، وبلغت قيمة السيارة نحو 620 ألف دولار أميركي بما يعادل 385 ألف دولار أميركي.

وأثارت الهدية جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ثمنها الباهظ جداً، وحرصت ياسمين على نشر صورة لها من داخل سيارتها الفارهة حيث استعرضت الرفاهية التي تعيشها بعد زواجها من أبو هشيمة.

أحلام وهدايا فاخرة بالجملة من زوجها

الفنانة الإماراتية أحلام تعد من أكثر النجمات اللواتي تتلقى دائما هدايا فاخرة من زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري على غرار المجوهرات الثمينة والسيارات الفارهة خصوصا في مناسبة عيد زواجها او عيد ميلادها، وتحبذ استعراض هذه الهدايا مع جمهورها.

ومن بين الهدايا المميزة التي تلقتها أحلام من زوجها في إحدى المرات، ساعة يد ماركة "رولكس" حيث نشرت صورة الهدية على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: " أغلى هدية من أغلى شخص في حياتي زوجي وحبيبي والدنيا كلها فعلًا مفاجأة تجنن هاذي الساعة من زمان نفسي فيها".

وتنتمي الساعة إلى أفخم الساعات السويسرية في العالم، وهي مطليّة بالذهب الأبيض ومرصّعة بالألماس في جميع جوانبها من الداخل والخارج، ويفوق سعرها الـ 60 ألف دولار أميركي.

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فوز الفهد تستعرض هدايا زوجها

زوج الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد فاجأها في عيد ميلادها الـ 30 هذا العام بهديتين خيالتين، الأولى ساعة باهظة الثمن مرصعة بالألماس، والثانية سيارة من ماركة “Mc Lcaren” والتي يبدأ سعرها من 256,500 دولار أمريكي، واستعرضت فوز الفهد هذه الهدايا من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

يشار الى ان فوز تزوجت قبل أشهر قليلة من رجل الأعمال الملياردير عبد الهادي الصراف في حفل اقتصر على الأهل والمقربين بسب أزمة كورونا، وتزينت بمجوهرات فاق ثمنها النصف مليون دولار.

انابيلا هلال تتلقى سوار ألماس

الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال استعرضت سابقا هدية مميزة من زوجها طبيب التجميل نادر ابي صعب في عيد ميلادها والذي وضع لها سوارا ضخماً من الألماس داخل الكيك، لتفاجئ بالهدية اثناء تقطيع قالب الحلوى.

زوجة باسم ياخور تتلقى سيارة انفنيتي

النجم باسم ياخور اختار تدليل زوجته الكاتبة رنا الحريري ايضا بهدية فاخرة قبل سنوات حيث أهداها سيارة فخمة من نوع "انفنيتي" بطراز حديث، بينما علقت رنا الحريري على الهدية قائلة :"هذا ما حصلت عليه لعيد ميلادي، شكرا لك حبي باسم ياخور على هذه الهدية المذهلة".