نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاف قواخرجي توجه رسالة لفيروز عقب زيارة الرئيس الفرنسي لها في المقال التالي

وكتبت "فواخرجي"، تعليقا على الصورة قائله: "فيروز أن نراك ونرى ضحكتك البهية هو تكريم لنا نحن وسعادة ننتظرها ولو كل سنة مرة فيروز وجودك كرم من الله وصوتك نعمة وحضورك وطن". يذكر أن الرئيس الفرنسي قام بزيارة الفنانة اللبنانية فيروز وذلك أثناء زيارته للبنان وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور فيروز مرة أخرى. أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سلاف فواخرجي، صورة للفنانة اللبنانية فيروز عقب تكريم الرئيس الفرنسي لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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