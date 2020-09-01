شاهد.. ياسمين صبري تثير الجدل بصورة مع شقيقها عبر "إنستجرام"

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ويعتبر هذا هو الظهور الثاني لياسمين صبري، مع شقيقها حيث شاركت صور منذ أيام قليلة جمعتها به وذلك على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع أحمد مجدي وهبة مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
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