نانسي عجرم تعلق على زيارة مكارون لفيروز والجمهور "انتي فيروز العصر"

وشاىكت نانسي عجرم، صورة من الزيارة وعلقت عليها قائله: "ضحكة لبنان فيروز" وتفاعل الجمهور مع التغريدة قائلين: "انتي فيروز العصر" و"نانسي"و "صباح الخير يا قلبي".
يذكر أن الرئيس الفرنس ماكرون، توجه إلى منزل فيروز بالرابية بجانب العاصمة اللبنانية وءلك فور وصوله لبنان بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس.
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