"صدمة طلعت عايشة".. الجمهور يعلق على زيارة ماكرون لفيروز عقب تعليق هيفاء وهبي على زيارته

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، عدد من الصور من زيارة ماكرون الرئيس الفرنسي للفنانة اللبنانية فيروز، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "وهبي"، بالتغريدة قائله: "فيروزنا ‎فيروز ‎ماكرون ‎لبنان ‎بيروت" وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "فخرنا"و "هي ارزة لبنان"و" صدمة طلعت عايشة"

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، توجه إلى منزل فيروز بالرابية بجانب العاصمة اللبنانية وذلك فور وصوله لبنان أمس.

