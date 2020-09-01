وكتبت "وهبي"، بالتغريدة قائله: "فيروزنا فيروز ماكرون لبنان بيروت" وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "فخرنا"و "هي ارزة لبنان"و" صدمة طلعت عايشة"
يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، توجه إلى منزل فيروز بالرابية بجانب العاصمة اللبنانية وذلك فور وصوله لبنان أمس.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "صدمة طلعت عايشة".. الجمهور يعلق على زيارة ماكرون لفيروز عقب تعليق هيفاء وهبي على زيارته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.