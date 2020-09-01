بث مباشر لـ مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والتي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) سنويًا بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الدمام، وبدعمٍ من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك في الفترة من 13-18 محرم 1442هـ الموافق ( 1-6 سبتمبر 2020م).

وتأتي هذه النسخة من المهرجان وللمرة الأولى بشكل افتراضي بالكامل بمشاركة دوت الخليج و الناقد محمد نبيـل، لعرض روائع صناعة السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام تصل إلى خمسة وعشرين فيلمًا، سيتم عرضها عبر قناة اليوتيوب لمهرجان أفلام السعوديّة، إلى جانب البث المباشر للحوارات مع صنّاع الأفلام والعديد من وورش العمل المتخصصة للمهتمين بهذه الصناعة.

وأيضا:

يسعى المهرجان منذ إطلاقه عام 2008م، إلى أن يكون محركًا لصناعة الأفلام ومعززًا للحراك الثقافي في المملكة، علاوة على توفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، كما يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام حيث تطور مهرجان أفلام السعودية ليصبح حافزًا رئيسيًا لازدهار صناعة الأفلام في المملكة.