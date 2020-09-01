أصالة تستعيد ذكرياتها مع أغنية تصور.. فيديو

استعادت الفنانة أصالة نصرى ذكرياتها مع أغنية "تصور"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وشاركت أصالة نصرى جمهورها مقطعًا من الأغنية، وكتبت : "تصّور بحبك ولا كنت حاسة وكنت أما اقابلك بقابلك وبنسى ولكن في بعدك في عز اللیالي

لقیتك بتھمس لقلبي بھمسة".ط

وطرحت السورية أصالة نصرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.