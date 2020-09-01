وسط إجراءات احترازية .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان المسرح التجريبي

افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حفل انطلاق فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، على خشبة المسرح القومي.

وحرص على الحضور الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعلاء عبد العزيز مدير المسرح التجريبي، والفنانة فردوس عبد الحميد، وزوجها المخرج محمد فاضل، وحرصا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

يكرم المهرجان 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح ، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامي طه ، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة ، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلي المخرج نولو فاكينى .

الدورة الجديدة للتجريبي تحمل اسم الراحل سناء شافع تكريما له ولدوره كفنان وأكاديمي، وتستمر فعاليات الدورة 27 للمهرجان حتى 11 سبتمبر الحالي، وتتوزع فعالياتها بين عدة فضاءات افتراضية عبر الشبكة العنكبوتية، وأخرى حية على خشبات مسارح القاهرة، فتقام ضمن البرنامج الثقافي للدورة 3 ورش عمل، سيكون فضائها تطبيق "زووم" الذي بات شهيرا.