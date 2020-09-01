اختراع تامر حسني والعسيلي يحقق 7 ونصف مليون مشاهدة

وعاد الخطأ بالمونتاج بقلب صورة محمود العسيلي، وهو ما أظهرها في وضع خطأ، لتظهر مرة بالجهة اليمنى ومرة بالجهة اليسرى.

تقول كلمات الأغنية: "معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير .. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم ابرة .. قال ايه جامد خطير .. خدت درس ميه ميه".

"اختراع" كلمات: احمد حسن راؤول، وألحان: احمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت / هيثم راضي - عبدالرحمن شوقي، وميكس / وسام عبد المنعم ، وماستر / چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج : تامر حسني.