أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

انتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.

والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينفي او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام.

وكشف مصدر مقرب من فلوكس أن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة، وإنه سوف يعود لزوجته الأولى " رابيا" ووالدة ابنه الوحيد (سيف الدين).

وأضاف المصدر أن قرار العودة جاء وفقًا لغربة الطرفيين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.

واوضح المصدر أن والدة ابنه انتقلت للعيش مؤخرًا في مصر بعد فترة من اقامتها في دبي، وكان فلوكس علي اتصال دائم بهما حتي قررا العودة.