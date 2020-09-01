أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

وكشف مصدر مقرب من فلوكس أن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة، وإنه سوف يعود لزوجته الأولى " رابيا" ووالدة ابنه الوحيد (سيف الدين).
وأضاف المصدر أن قرار العودة جاء وفقًا لغربة الطرفيين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.
واوضح المصدر أن والدة ابنه انتقلت للعيش مؤخرًا في مصر بعد فترة من اقامتها في دبي، وكان فلوكس علي اتصال دائم بهما حتي قررا العودة.
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