صابر الرباعي لجمهوره: ازرع البسمة في وجھك تحصد قلوب الناس

نشر الفنان صابر الرباعي صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلّق صابر الرباعي على الصورة قائلًا: "ازرع البسمة في وجھك، تحصد الّسعادة في قلوب الناس".
يذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي، مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.
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