بحضور الإعلاميين والفنانين .. تكريم فيروز نبيل فى مهرجان "ميس نايل"

كرم الإعلامي سامح عاطف رئيس مهرجان ميس نايل الإعلامية فيروز نبيل ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الثانية وبحضور وتكريم كوكبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع . حضر حفل التكريم كل من النجم محمد الشقنقيري والإعلامية شذا شعبان والدكتورة إيمان أنيس والنجم شريف باهر والإعلامية داليا غازي والإعلامي محمد محي عامر والمطرب تامر سري وسيدة الأعمال داليا الجيار وكوكبة كبيرة من نجوم المجتمع . وأشاد الجميع بالطلة المميزة للإعلامية فيروز نبيل حيث ارتدت فستان استايل مغربي من اللون الأسود والذهبي. ومن المعروف عنها اهتمامها الدائم بالأزياء ومشهود لها دائما بالإطلالات المميزة، وقدمت العديد من حفلات عروض الأزياء والمهرجانات العربية والدولية.

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