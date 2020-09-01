فن ومشاهير

ربنا يحميكي لينا.. لطيفة توجه رسالة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي

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نشرت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة من الصور لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة اللبنانية فيروز دعما للشعب اللبناني بعد إنفجار بيروت. 

وكتبت لطيفة على الصور قائلة "‏احلى حاجه فى الصوره دى ان احنا شفنا الغاليه العظيمه فيروز الى كانت وحشانا كلنا ربنا يحميكى لينا . شكرا".

وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".
والتقى ماكرون، فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".
ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.

يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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