ربنا يحميكي لينا.. لطيفة توجه رسالة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي

وكتبت لطيفة على الصور قائلة "احلى حاجه فى الصوره دى ان احنا شفنا الغاليه العظيمه فيروز الى كانت وحشانا كلنا ربنا يحميكى لينا . شكرا".
يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998..
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