نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. زينة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده في المقال التالي
ووجهت له زينه رسالة ملئية بالحب وكتبت: أخويا وحبيبي وابني وسندي وسند ولادي في الدنيا .. كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا حبيبي وربنا يحفظك ويحميك ويديك كل الخير ويبعد عنك اللي ياذيك يا روح قلب أختك.
والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.
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