نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب تهديده بالإبلاغ عنهم.. شريف منير يحذف الصورة التي تعرض للهجوم بسببها في المقال التالي

وآثارت الصورة غضب الجمهور وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "سخيف" و"مالك يا عم انت مفكر الناس كلها مركزة معاك انت مريض ولا ايه" و"ايه جر الشكل ده انا كنت بحبك بس سوري الطريقة ديه سخيفة جدا" و"لا ظريف ده ايه الخفة ديه" و"دائما كنت ممثلا ضعيفا وتعليقك أظهرت سخافتك وجهلك وانعدام أخلاقك". واستخدم شريف منير طريق الرد حيث لم يلتزم الصمت وقام بالرد على جميع التعليقات التي تلقاها وكانت أبرز ردوده قائلا: "وانتي ايه السخافة بتاعتك ديه ايه اللي حشرك هو انا وجهت لك كلام اساسا ده معناه ان على ىاسك بطحة ثم مين أذن لك تدخلي الصفحة" و"حاطة لنفسك ثلاث صور جنب بعض ليه كفاية واحدة عليان ريحتك قوية أوي لما بقو تلات صور ثاني حاجة صدفة غريبة كلبتي اسمها بيللا". وتفاجأ الجميع بأن الفنان شريف منير قام بحذف الصورة التي جمعته بأحمد رزق وأحمد السقا على حسابه عبر مواقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أحمد جودة - القاهرة - آثار الفنان شريف منير، الجدل عبى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته صورة جمعته بأحمد السقا وأحمد رزق وكتب تعليقا ساخرا عليها للفنانين عن استمتاعهم بالإجازة الصيفية في ظل الظروف التي تمر بها البلد وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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