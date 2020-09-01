نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال: "لو مكنتش ممثلة كنت عايزة أطلع رقاصة" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة أسماء جلال، إن دورها في مسلسل نسر الصعيد كان بوابة تعارفها مع الجمهور.

وأضافت أسماء في خلال لقائها ببرنامج "اسالني" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء: "لو مكنتش مثلت كنت أتمنى أبقى راقصة".

وأشارت إلى أن جمالها كان له دور في دخولها بوابة التمثيل، ولكنها تمتلك موهبة في التمثيل والدليل على ذلك أنها قدمت أدوار كثيرة لا يتطلب إظهار جمالها.

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خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة بإطلالة مميزة، حيث شاركت أسماء مجموعة صور من هذه الجلسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهرت رشا بالصور بإطلالة لافته مرتدية بدلة سوداء، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ميكب صاخب.

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

كما إنها تواصل تصوير الموسم الجديد من حكايات بنات، وهو من بطولتها هى وأسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، حازم إيهاب، أحمد كرارة وغيرهم من النجوم الشابة.