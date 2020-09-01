وتقام الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ورصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثى جوائز مالية قدرها 40 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.
وأكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، أن المسابقة تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائى فى مصر.
وأوضح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.
يذكر أن الاشتراك في المسابقة يقتصر على الشباب المصريين الذين يكتبون لأول أو ثاني عمل ، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبا باللغة العربية على الكمبيوتر وألا يكون قد سبق مشاركته فى أى مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.
ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على c.d للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو cd.
وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من بين صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى ويشترط أن لا يكون لأى عضو فى اللجنة أى علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.
وللاشتراك فى هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، وفتح باب الاشتراك اعتبارا من 20 إبريل 2020، على أن يكون آخر موعد لتلقى السيناريوهات نهاية شهر سبتمبر 2020، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة أو عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل الإعلان عن نتائجها النهائية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنعام محمد علي رئيسا لجنة تحكيم مسابقة السيناريو في "الإسكندرية السينمائي".. وخالد زكي وعاطف بشاي أعضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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