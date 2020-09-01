القصة الكاملة لحبس ابنة نهى العمروسي على ذمة قضية الفيرمونت

أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيها: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".
الجمهور يبحث عن نهى العمروسى بعد حبس ابنتها
محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت
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