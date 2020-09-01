أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيها: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم". الجمهور يبحث عن نهى العمروسى بعد حبس ابنتها تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت. وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم ، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت. محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت وعلق محمد العدل، على منشور نهى العمروسي، التي دعمت فيه ابنتها، قائلةً «تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم»، ليرد «العدل» عليها قائلًا: «قلبى معاكى واجمدى وجمدى قلبها».

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القصة الكاملة لحبس ابنة نهى العمروسي على ذمة قضية الفيرمونت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.