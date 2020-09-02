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أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولي وأم ابنه الوحيد

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انتشرت مؤخراً عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان أحمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة علي انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت فلوكس الذي لم ينفي أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام.

 

وكشف مصدر مقرب من فلوكس أن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة، حيث انه سوف يعود لزوجته الأولي "رابيا" ووالدته ابنه الوحيد سيف الدين.

 

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وأضاف المصدر أن قرار العودة جاء وفقاً لغربة الطرفيين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتي بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.

 

وأوضح المصدر أن والدة ابنه انتقلت للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتها في دبي، وكان فلوكس علي اتصال دائم بها حتي قررا العودة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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