مصطفى خاطر يرقص في حفل زفاف شقيقته.. فيديو

ولفت مصطفى خاطر، الأنظار إليها خلال حفل زفاف شقيقته على شقيق الفنان مصطفى بسيط، بينما كان الفنان أشرف عبد الباقي، يتابعه ويماذحه ويرقص معه على أغاني حفل الزفاف.

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو للفنانر، يظهر فيه وهو يرقص بجوار شقيقته في حفل زفافها على عدد من الأغاني التي أشعلت الحفل.

واحتفلت شقيقة مصطفى خاطر، بزفافها على شقيق الفنان مصطفى بسيط، قبل يومين بحضور أقتصر على المعارف والأصدقاء، وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل مكثف بين النشطاء على السوشيال ميديا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين.

كان ضمن الحضور من أعضاء مسرح مصر كريم عفيفى، اوس اوس، محمد عبد الرحمن، وائل عوني، سارة درزي، وعمر مصطفى متولى، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.