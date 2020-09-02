مصطفى خاطر يرقص في حفل زفاف شقيقته.. فيديو

واحتفلت شقيقة مصطفى خاطر، بزفافها على شقيق الفنان مصطفى بسيط، قبل يومين بحضور أقتصر على المعارف والأصدقاء، وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل مكثف بين النشطاء على السوشيال ميديا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين.
كان ضمن الحضور من أعضاء مسرح مصر كريم عفيفى، اوس اوس، محمد عبد الرحمن، وائل عوني، سارة درزي، وعمر مصطفى متولى، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.
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