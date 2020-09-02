نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم محمود عبد العزيز بصحبة الفنان الكبير صلاح عبد الله وعلق قائلًا "مع حبيب قلبي".

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض.

فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حبيب قلبي .. كريم محمود عبد العزيز فى صورة مع صلاح عبد الله.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.