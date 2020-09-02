قضايا النجوم | حبس ابنة نهى العمروسي بقضية الفيرمونت.. فنانة تقتل زوجها .. وأخرى تتعرض للتحرش

تعرضت مجموعة من النجوم لأزمات صعبة خلال الفترة الماضية وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الأزمات التى لاحقت الفنانين.

ابنة نهى العمروسي

أمرت النيابة العامة بحبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسى أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.

كشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيه: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

محمد رمضان قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف". كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى. هيفاء وهبي مازالت مشاكل هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري قائمة أمام محكمة الاسرة للنظر في الدعوى التي رفعها عليها محمد وزيري لإثبات زواجه منها. وتكشف هيفاء باستمرار ما يحدث معها فى الجلسات، وكتبت مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما حدث فى الجلسة الأخيرة"، قائلة: "‏اليوم كانت جلسة بمحكمة الاسرة اللي أخينا لجأ لها ليغصبني انه متجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود". وأضافت": "محاميه فشل في تقديم الاوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدلله". كانت الفنانة هيفاء وهبي حرصت على كشف ما حدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري. وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج اللي رفعها م.و بمحكمة الأسرة.. حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! Advertisements وتابعت: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قاله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم". كانت الفنانة هيفاء وهبى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تضمن رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى اتهمته خلالها بالنصب عليها.

عبير بيبرس لا تزال قضية الفنانة عبير بيبرس، تحظى باهتمام كبير من النشطاء على السوشيال ميديا، بعدما قتلت زوجها إثر مشاجرة دارت بينهما فسددت له 3 طعنات بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال.