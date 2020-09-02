أمير طعيمه عن تكريم ماكرون لـ "فيروز": "رمز للفن مش بس للبنان"

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تكريم الرئيس الفرنسي ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز، من خلال نشر صورة لها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أمير، على الصورة قائلًا: "‏رمز للفن مش بس للبنان الحبيبة...ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا جارة القمر".

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، قام بزيارة جارة القمر فيروز مساء أمس الإثنين بمنزلها الخاص.

ومنح ماكرون فيروز أرفع الأوسمة التقديرية وهو وسم "جواقة الشرف" ثم غادر منزلها بعدما استمر اللقاء ساعة وربع.