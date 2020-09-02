فن ومشاهير

أمير طعيمه عن تكريم ماكرون لـ "فيروز": "رمز للفن مش بس للبنان"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تكريم الرئيس الفرنسي ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز، من خلال نشر صورة لها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أمير، على الصورة قائلًا: "‏رمز للفن مش بس للبنان الحبيبة...ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا جارة القمر".

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، قام بزيارة جارة القمر فيروز مساء أمس الإثنين بمنزلها الخاص.

ومنح ماكرون فيروز أرفع الأوسمة التقديرية وهو وسم "جواقة الشرف" ثم غادر منزلها بعدما استمر اللقاء ساعة وربع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير طعيمه عن تكريم ماكرون لـ "فيروز": "رمز للفن مش بس للبنان" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا