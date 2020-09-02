بصورة وكلمة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة مع المغني العالمي جيمس

شارك الفنان محمد رمضان، محبيه بصورة جديدة من كليب أغنيته الجديدة والذي يتعاون من خلالها مع العالمي جيمس، وذلك بعدما انتهى من تسجيلها وتم تصوير الكليب داخل دبي.

يتعاون رمضان مع المخرج حسام الحسيني خلال كليبه الجديد؛ وذلك بعدما حققا سويا نجاحات منقطعة النظير من قبل بعدما قام بإخراج كليبات عدّة لرمضان، منها: "نمبر وان"، "السلطان"، "الملك"، "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، و"تيك توك" مع الفنان الأميركي سوبر ساكو.

يذكر أنّ رمضان قرر المشاركة في رمضان المقبل بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وسيبدأ تصويره في تشرين الأول المقبل.