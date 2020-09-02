وفاة شاعر شهير بجلطة دماغية

توفي الشاعر العراقي جبار الرشيد بجلطة دماغية بعد أيام على دخوله المستشفى. وتأكد خبر وفاة رشيد قبل أقل من ساعة بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى خلال اليومين الماضيين. وجبار رشيد هو أحد أبرز الشعراء الشعبيين في العراق ويعمل مقدما للبرامج في شبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية، وصدرت له دواوين عديدة.

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