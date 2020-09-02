فن ومشاهير

رولا سعد تسحر الجمهور بإطلالة جذابة

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نشرت الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ صورتين جديدتين لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وخطفت الأنظار بأناقتها.

وظهرت فيهما مرتدية فستان أزرق أبهرت به المتابعين، اذ بدت أنيقة ومميزة، ووضعت نظارات شمسية.

ووجّهت رولا نصيحة للمتابعين ان يكونوا سعداء، معلقة بالقول: "كُن سعيداً في كل لحظة ...فكل لحظة هي جزء من حياتك...لاتُضيع أجزائها فيما لايستحق".

ولاقت إطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين، ومنهم من سألها عن سبب قلة اعمالها الغنائية معبرا عن اشياقه لها، كاتبا: "ممكن نعرف سبب الانقطاع عن الغناء لانو كتير اشتقنا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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