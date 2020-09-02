أنت عند ربنا أحسن ومبسوط.. الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد

أعلن الفنان إدوارد، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة زوج عمته، إذ نشر صورة له مع الأخير ناعيًا إياه بكلمات حزينة.

وكتب إدوارد، عبر "فيسبوك": « هتوحشني يا أحن قلب في الدنيا، كنت دايمًا متابعني ، وتديني نصايح أكيد انت عند ربنا احسن ومبسوط ، ربنا يرحمك ، جوز عمتي اللي هيفضل طول العمر عايش جوانا كلنا».

من جهة أخرى شارك إدوارد في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.