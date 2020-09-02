كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "قلبي وقع"

أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة اغنيتها الجديدة " قلبي وقع "على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من مسلسل مدرسة الحب ٣ ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.
وأظهر فيديو الأغنية مشاهد من المسلسل جمعت بين الممثلة السورية جومانا مراد والممثل التركي مراد يلدريم، اذ يظهر الأخير في الأحداث وهو يُطلق عليه الرصاص ويسقط أرضا، وتظهر جومانا بمشهد حزين وهي تصرخ وتبكي عليه.
يشار إلى أن آخر أعمال سماحة أغنية "bon voyage"، التي صورتها كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.
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