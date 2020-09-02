تداول تسجيل صوتي للإعلامية نضال الأحمدية تسب خلاله تيم حسن بألفاظ خارجة

تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع صوتي للإعلامية نضال الأحمدية تسب خلالها الفنان تيم حسن بألفاظ خارجة. فوصفت تيم حسن بكلمات قاسية ردا على حديث المذيع بأن الأغلبية تحب تيم حسن. وقالت "أنا ما كنت أعرف ليه بحبك كتير يا وفاء ليش اتزوجتي تيم حسن قولك كرمال هيك شي سيكولوجي .. بنحب (.....) هذا يستطيع أن يخون الوطن". وتعرضت الأحمدية للهجوم من جانب المتابعين الذين أشاروا إلى أنها عادة ما تتحدث عن شخصيات لها شعبية حتى تصبح حديث الجمهور.

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