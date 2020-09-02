نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر من خلال تجهيزه لعمله الجديد والمقرر ان يشارك فيه المطرب العالمي ميتر جيمس. اقرأ أيضًا: وعلق محمد رمضان قائلاً: "قريبًا جدًا". ويتم التجهيز للعمل الجديد فى دولة الامارات حيث يتم تصوير المشاهد برفقة ميتر جيمس. يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد رمضان ينشر صورة من تجهيزه لأحدث أعماله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.