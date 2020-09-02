مريم ابنة عامر منيب تحتفل بذكرى ميلاد والدها بهذه الطريقة (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت مريم الابنة الكبرى الفنان الراحل عامر منيب، بذكرى ميلاد والدها السابعة والخمسين. ونشرت مريم، عبر أستوري حساب "انستجرام" الرسمي الخاص بها، صورة قديمة لوالدها في شبابه. واكتفت ابنة الراحل بالتعليق قائلة: "عيد ميلادك سعيد 57 فى السماء يا ملاكي". يذكرر أن "مريم" قدمت العام الماضي كليب اغنية "عامل ايه في حياتك" يجمعها بوالدها الراحل عامر منيب، تخليدا لذكرى وفاته.



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